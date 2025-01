Začetek leta gotovo ni bil spodbuden za družino Kaučič, ki se v Gornjih Ivanjcih ukvarja s kmetovanjem, predvsem z rejo kokoši nesnic in govedorejo, poleg tega pa še s turizmom in gostinstvom na kmetiji. Spomnimo: v oddaji Tarča na nacionalki so v javnost lansirali vest o domnevnih nepravilnostih, ki so jih takoj obsodili domala vsi, od stroke, politike in potrošnikov do laične javnosti in celo Sindikata kmetov Slovenije. Družina Kaučič (M. M. Kaučič, d. o. o.) je bila po oddaji zgrožena, nakar so večino očitkov zavrnili ter celo zagrozili s tožbami zaradi motenja posesti, nedovoljenega snema...