Razmišljate o izletu proti morju? Kolone dolge že 25 kilometrov

Promet na avtocesti je ponekod precej zgoščen zaradi dopustnikov in izletnikov. Na primorski avtocesti je prišlo tudi do nesreče, zaradi katere je zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Raztreščeni predmeti so tudi na prehitevalnem pasu, opozarja prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti A1 sicer poročajo o naslednjih zastojih:

A1, Ljubljana - Koper, priključek Unec - počivališče Studenec v smeri Kopra: zamuda 19 minut, dolžina zastoja 10,3 kilometra;

A1, Ljubljana - Koper, priključek Vrhnika - priključek Unec v smeri Kopra: zamuda 7 minut, dolžina zastoja 5,1 kilometer;

A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra: zamuda 10 min, dolžina zastoja 9,9 kilometra.

Zastoji so tako na zahodni kot južni obvoznici: