Razkrivamo zemljevid ukradenih vozil: katere znamke so najbolj priljubljene med tatovi

Slovenci veljamo za velike ljubitelje avtomobilov in tudi pogled na slovenske ceste dokazuje, da vozimo novejše avtomobile, ti pa so po večini lepo oskrbovani, na videz nepoškodovani in ohranjeni. V Sloveniji je povprečna starost vozil okrog enajst let, konec lanskega leta pa je bilo 1,2 milijona registriranih osebnih avtomobilov.

Z Generalne policijske uprave so nam posredovali statistiko, katere znamke vozil so med tatovi v Sloveniji najbolj iskanimi, in koliko vozil so letos ukradli. V interaktivnem zemljevidu razkrivamo tudi, kje v Sloveniji ukradejo največ vozil.

Pričakovano je daleč največ vozil z motorjem odtujenih v Ljubljani. V prvih desetih mesecih je bilo skupaj v Sloveniji ukradenih 385 vozil (od tega v Ljubljani 86, Maribor 28), med njimi 187 osebnih avtomobilov, 121 koles z motorjem, 35 motornih koles, 22 tovornih vozil, štirje traktorji. Posameznih kraj je tudi pri vlečnih in priklopnih vozilih, delovnih in kombiniranih vozilih ter dva štirikolesnika.

Podatki za letos pravijo, da so na vrhu znamk vozil, ki so pri tatovih najpriljubljenejše pričakovano Renault (po modelih clio in megane), sledijo Volkswagen (golf) in BMW, priljubljeni so tudi Opel, Fiat, Audi, Peugeot, Mercedes. Med motornimi kolesi so najpogosteje tarča tatov Piaggio, Gilera, Longjia.

Na spodnjem zemljevidu si oglejte, kje v Sloveniji so letos ukradli največ vozil in kateri modeli so bili največkrat odtujeni.