Razkrivamo, kako izobraženi tujci se priseljujejo v Slovenijo

V letu 2020 se je po podatkih Statističnega urada Slovenije v našo državo priselilo 36.110 prebivalcev, od tega jih je bilo 60 odstotkov starih med 25 in 64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo skoraj 24 odstotkov, srednješolsko 56 odstotkov, višje- ali visokošolsko pa 21 odstotkov.

Iz Slovenije se je v letu 2020 odselilo 17.745 ljudi, od tega jih je bilo 70 % starih med 25 in 64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo nekaj manj kot 21 odstotkov, srednješolsko 61 odstotkov, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 19 odstotkov.

Višje izobraženih 10 odstotkov tujcev

Med priseljenimi državljani RS, starimi med 25 in 64 let, jih je 45 odstotkov imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 12 odstotkov. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 40 odstotkov, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 10 odstotkov.

Izobrazbena sestava v letu 2020 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih med 25 in 64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v isti starosti.

Priselilo se je več kot 300 doktorjev znanosti

V letu 2020 se je v Slovenijo priselilo 313 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 137. Največ ljudi, ki so se v Slovenijo priselili leta 2020, so v našo državo prišli z namenom zaposlitve. Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom. Drugi razlogi, kot je denimo študij, pa so bili redkejši.