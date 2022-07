Razklana Slovenija: poglejte, kako obračunavajo na twitterju

Slovenija je na volitvah odločila, da si želi spremembo. In jo je dobila. Prepad med političnima stranema pa ostaja.

Edvard Kadič, ki je imel pod vlado Janeza Janše posebne zadolžitve glede komuniciranja covida, je zapisal: »Vsak dan slišim za nekaj novo okuženih. Francija gre v maske, Trst je že (prostovoljno) tam, na Infekcijski podvojeno št. obolelih, vlada se pa dela, kot da ni nič. Predlagam bone za tečaje salse, da bomo vsaj vsi plesali, kot orkester na Titaniku.«

Priložnosti ni zamudil Darijan Košir, ki je v bil v času, ko je bil premier Borut Pahor, šef vladnega urada za komuniciranje (Ukom): »Mislim, da sta bili dve leti tega vašega skrajno amaterskega komuniciranja glede covida - v stilu "slišal sem" - več kot dovolj in preveč. Zadevo ste do skrajnosti zavozili. Zato lepo prosim ne ponujajte svojih receptov še naprej.«

Kolegu Kadiču je v bran stopil Uroš Urbanija, ki je pod Janšo vodil Ukom: »Ja, eni so delali bizarno kampanjo z Urško Čepin in doživeli katastrofalen poraz na referendumu. Drugi smo delalo vrhunske dokumentarne filme o Covid-19 in promo spote z @mitjaokorn in prepričali skoraj 2/3 državljank in državljanov.«

V času Koširja je nastal spot, v katerem je nastopala pevka Urška Čepin. Pomagal naj bi pri sprejemanju pokojninske reforme. Več o tem preberite v članku Urška Čepin: »Počutim se izkoriščeno«.