Rakuševi so se zbrali in poveselili: najstarejša stara 88 let, najmlajši dober mesec (FOTO)

V Gostilni Šenekar v Spodnjih Ivanjcih je potekalo prvo srečanje potomcev rodbine Rakuša: s pomočjo moža Matjaža Snoja ga je organizirala Marija Breznik ml., ki z družino živi v Gradcu v Avstriji, izhaja pa iz Kunove v župniji Negova. Zbralo se je 69 potomcev Jakoba Rakuše, ki se je rodil leta 1840 na Ivanjskem Vrhu in je bil poročen s Katarino Petek, rojeno leta 1839 v Kunovi. Vzela sta se 1862. v Negovi, v zakonu pa se jima je rodilo devet otrok. Najmlajša Elizabeta je ostala na domačiji, katere zdajšnji lastnik je njen vnuk Stanislav Kukovec.

Najmlajši udeleženec je bil konec julija rojeni Matija Rakuša.

Največ zaslug za prvo srečanje ima Marija Breznik ml.

Vse do Singapurja

Marija je ustvarila podrobno rodbinsko drevo v elektronski obliki, osredotočila se je predvsem na potomstvo pradedka Janeza in Antonije, roj. Rauter v Kunovi. Družinsko drevo je predstavila na platnu na srečanju, predvsem starejši udeleženci so si ga ogledali z velikim zanimanjem. Marija ga je podkrepila z imeni, kraji bivanja, številom otrok posameznih vej rodbine, tako umrlih kot živečih. Kot je bilo prikazano, se je rodbina Rakuša v največjem številu obdržala v Kunovi in bližnji okolici, nekaj pa jih je raztresenih po Sloveniji in svetu, denimo v Nemčiji, Švici, Avstriji in celo Singapurju. Najstarejša še živeča je Neža Korošak, ki šteje 88 let, najmlajši pa je konec julija rojeni Matija Rakuša. Na srečanju je bila najstarejša udeleženka 85-letna Marija, rojena Rakuša, poročena Breznik, iz Kunove. Vseh živečih je še 168 potomcev.

Z velikim zanimanjem so si ogledali družinsko drevo.

Srečanje je bilo nadvse ganljivo in prisrčno, mnogi so namreč prvič v življenju srečali svoje sorodnike. Organizatorka je vesela tako množičnega odziva in udeležbe, zadovoljna pa je tudi, da so se sestali ravno v Gostilni Šenekar, ki jo vodijo potomci Rakuševih. Ob koncu so vse družine prejele darilo, delo pridnih rok potomke rodbine Kristine Budja iz Stogovcev pri Apačah, ki izdeluje domače medenjake, marmelado in zeliščni sirup.

Marija je napovedala, da bo v zahvalo in božji blagoslov za celotno potomstvo v cerkvi Marijinega rojstva v Negovi 24. septembra sveta maša za pokojne in žive iz rodbine Rakuša.