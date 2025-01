Prvošolčki se ne bodo učili računalništva: »Sprememba bi prinesla več škode kot koristi«

Državni zbor (DZ) je sklenil, da predlog novele zakona o osnovni šoli, ki na predlog poslanske skupine SDS določa uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v vse razrede osnovne šole, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je podprlo 26 poslank in poslancev SDS in NSi, 48 iz Svobode, SD in Levice pa jih je bilo proti.

Predlog novele zakona o osnovni šoli je v imenu poslanske skupine SDS na seji DZ v sredo predstavil poslanec Andrej Hoivik. Razlogov za uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovnošolsko izobraževanje je po njegovih besedah več, ne nazadnje je bil povod za to tudi vrh gospodarstva, na katerem so med ukrepi za zagotavljanje kibernetske varnosti predlagali uvedbo obveznega predmeta računalniška informatika v osnovne šole.

Prve šole bi ga začele poskusno uvajati v letih 2030 in 2031, čez šest let bi bile vse osnovne šole po zakonu obvezne izvajati ta kurikulum, je pojasnil. Dodal je, da ima tudi zavod za šolstvo dovolj časa pripraviti vse učne načrte. Uvedba računalništva in informatike je po njegovih besedah ključna, da postanemo ena izmed sodobnih držav.

Več škode kot koristi

Državna sekretarka ministrstva za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je povedala, da se vlada zavzema za oblikovanje celostnih rešitev, ki bodo pripomogle k izboljšanju kakovosti vzgoje in izobraževanja ter dobrobiti učencev. Ocenjuje, da predlagane spremembe predstavljajo nepopolno rešitev, zato predloga ne podpira. Kot je pojasnila, trenutni sistem javnega osnovnošolskega izobraževanja razvijanje digitalnih kompetenc vključuje v izbirne predmete s področja računalništva ter vsebine prenovljenega razširjenega programa.

V Svobodi ocenjujejo, da predlagana sprememba zakona ni izvedljiva in bi lahko prinesla več škode kot koristi. Namesto uvajanja novih obveznosti bi morali svoje napore usmeriti v izboljšanje pogojev dela v šolah, razbremenitev tako učiteljev kot učencev ter nadaljnjo krepitev obstoječih programov, kar pa pristojno ministrstvo že aktivno počne, je menila Mirjam Bon Klanjšek.

Morebitno uvedbo novega predmeta bi morali po mnenju SD pretehtati predvsem iz vidika skupne obremenitve učencev glede na skupno število predmetov in učnih ur. Predmetnik v šoli je sam po sebi danes že zelo obremenjen, v primeru uvedbe še enega dodatnega obveznega predmeta pa bi to prav zagotovo pomenilo, da bi morali zmanjšati število ur drugih predmetov ali celo ukiniti katerega izmed njih, je prepričana Bojana Muršič.

V Levici menijo, da ni potrebe po novem obveznem predmetu, ki bi še bolj obremenil učenke in učence. »To, kakšna računalniška in informacijska znanja želimo spodbujati pri naši mladini, pa je najbrž diametralno nasprotno temu, kaj od njih želi kapital,« je dejala Tatjana Greif. V najmanjši koalicijski stranki nasprotujejo dodatnim obremenitvam osnovnošolcev in menijo, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Elektronske naprave so povsod

Alenka Helbl (SDS) je opozorila na rezultate nedavne mednarodne raziskave, ki kažejo na upad računalniške pismenosti slovenskih osnovnošolcev. »Ključno načelo, ki predstavlja konceptualni okvir vseh predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je načelo zagotavljanja največje koristi za učence,« je dejala in pozvala k podpori zakonske novele.

V NSi predlog novele podpirajo, saj je treba ob vsesplošni dostopnosti različnih elektronskih naprav otroke po mnenju Vide Čadonič Špelič usposobiti za njihovo smiselno rabo in jih obenem opozoriti na nevarnosti, ki nanje prežijo v digitalnem svetu.

V Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (AmCham Slovenija) so znova izrazili obžalovanje, da »v slovenskih šolah še ne govorimo digitalnega jezika prihodnosti«. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se gospodarstvo in izobraževalna stroka strinjata, da Slovenija potrebuje sistemsko prenovo izobraževalnega sistema, ki bo mladim zagotovila ključne digitalne veščine. »Ključen korak v tej smeri je uvedba obveznega predmeta 'digitalni jezik' v osnovne in srednje šole,« so navedli.

Študije in izkušnje iz tujine po njihovih besedah dokazujejo, da zgolj vključevanje digitalnih kompetenc v druge predmete ni dovolj. Države, kot so Avstrija, Danska in Švedska, so prepoznale pomanjkljivosti tega pristopa ter že uvedle samostojen predmet računalništva in informatike. »Slovenija ne sme zaostajati. Trenutno namreč računalništvo in informatika v celotnem šolskem kurikulumu predstavljata zgolj 0,6 odstotka, kar je nesorazmerno malo glede na pomen digitalizacije v današnjem svetu,« so dodali.