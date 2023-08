Prvi mož policije: Gre za laž in zlonamerne navedbe

TV Slovenija je nedavno poročala, da je zdajšnji vršilec dolžnosti GDP Senad Jušić pred leti v enem od sodnih postopkov lagal in da že od njegovega imenovanja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja med policisti na Obali vre. Novinarji so resno obtožbo preverili in našli dokaze, da naj bi Jušić v sodnih postopkih, povezanih s kaznivim dejanjem v primeru premestitve uslužbenca na drugo delovno mesto, lagal, so zapisali.

Na medijsko poročanje se je odzval Jušić, ki je zapisal: »Na sodišču nisem lagal, gre za očitne neresnice in zlonamerne navedbe, ki jih ostro in odločno zavračam!«

Jušić obtožbe zavrača

»Kriva izpovedba je kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku in zavržno ravnanje, ki ga kot državljan in policist absolutno obsojam in ga nikoli nisem storil. Tega ne govorim na pamet, saj je bil prav ta očitek o domnevno krivi izpovedbi proti meni že pred leti presojan pri dveh pravosodnih organih, in sicer na Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Specializiranem državnem tožilstvu RS. Oba organa sta enako odločila, da iz vsestransko zbranih dokazov v nobenem primeru niso izhajali znaki ne tega (kriva izpovedba) in tudi ne katerega koli drugega kaznivega dejanja. Razumem in podpiram pa odločitve delavcev, da v primerih, ko menijo, da so na njihovo škodo nastale kršitve pravic iz delovnega razmerja, uveljavljajo vse pravice, ki jim pripadajo,« je zapisal Jušić.

Prepričan je, da je žrtev napada. »V zadnjem obdobju se pojavljajo medijski napadi name in diskreditacije tudi za nekatere druge 'stare' primere in enako kot v tem primeru gre za neupravičene in zlonamerne očitke o moji vpletenosti v nezakonita dejanja. S takimi nepreverjenimi, neutemeljenimi, zavajajočimi in zlonamernimi trditvami se ne škodi zgolj meni, temveč tudi inštitutu generalnega direktorja policije, kar je nedopustno. Vedno sem si prizadeval za zakonito opravljanje nalog in izvajanje pooblastil, spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine ter deloval tako, da ni prihajalo do kršitev pravic zaposlenih in drugih. To je moje vodilo, to so moja stališča in moj način dela,« je še zapisal Jušić.

Jušića je do zdaj javno podpiral notranji minister Boštjan Poklukar.