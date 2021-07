Protest v znamenju druge protestne ljudske skupščine

Protesti združujejo pripadnike različnih družbenih sfer, od akademikov, organizacij civilne družbe, sindikatov, kulturnikov in angažiranih posameznikov. Namen današnje skupščine je tako po navedbah Protestne ljudske skupščine povezati omenjene sfere zaradi oblikovanja konkretnih bojev. Pri tem se bodo osredotočili na po njihovi oceni trenutno aktualne tematike, med katere sodijo referendum za vodo, javno zdravstvo, sprememba volilnega sistema, zakon o tujcih, prihodnost in krepitev protestniškega gibanja ter uničevanje medijskega prostora. To so v sporočilu za javnost zapisali v Protestni ljudski skupščini, ki se je v preteklem letu oblikovala ob robu petkovih protestov.



Protestnice in protestniki so se tako na današnjem protestu razdelili v različne interesne skupine, kjer v obliki moderirane razprave oblikujejo konkretne pobude za obravnavanje izpostavljenih problemov.



Protestno ljudsko skupščino so sicer protestniki prvič organizirali julija lani kot odziv na načrtno rušenje osnovnih temeljev demokratične ureditve od političnih elit in onemogočanje neposrednega izražanja volje ljudstva, so še navedli v sporočilu za javnost.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: