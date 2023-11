Prižgali rumeno opozorilo, meja sneženja se bo spustila

Dan se je res začel brez padavin, a ponekod se pooblačitvi, tudi kakšni kaplja dežja, ne bomo izognili. Drugod bo pretežno sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije ter ponekod v osrednjih krajih se bo pooblačilo. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do petkovega jutra razširil proti vzhodu, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Petek se bo začel z oblačnim vremenom, s padavinami, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Zapade lahko do 50 litrov padavin v 24 urah, zaradi česar je Arso za območje jugozahoda prižgal rumeno opozorilo.

Kje bo meja sneženja

Najnižje temperature bodo od 6 do 8 stopinj Celzija, izjema sta severozahod države in Primorska, kjer bo še nekoliko hladneje oziroma topleje. Čez dan bomo namerili okoli 10 ali 11 stopinj, ob morju do 14, na severozahodu države pa do 6. Padavine bodo čez dan od zahoda slabele in ponekod ponehale.

»Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metri,« napovedujejo meteorologi. Snežinke sicer lahko pričakujete predvsem na severozahodnem delu države, pa tudi dež.

Temperature pod ničlo

Vikend bo z nekoliko več sonca, ne bo pa tudi bolj topel. Medtem ko bo čez dan živo srebro še vedno kazalo 10 in več stopinj Celzija, bodo jutra precej hladnejša. V nedeljo bodo denimo temperature tudi v osrednji Sloveniji zdrknile pod ledišče – izmerili naj bi stopinjo pod ničlo.

V novem tednu se zdi, da bo nekoliko več oblačnosti, a padavin še ne napovedujejo. Čez dan bodo temperature podobne kot te dni, ko so v večjem delu države nad 10 stopinjami Celzija.

