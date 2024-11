Pritegnila jih je tudi afriška kumara (FOTO)

Na martinovo nedeljo je v Laškem v organizaciji Združenja ekoloških kmetov oziroma pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, ki deluje že četrt stoletja, potekal tako imenovani peti eko dan. Pritegnil je tako ponudnike, številne ekološke kmetije, ki so ponujale pestro izbiro pridelkov in izdelkov, kot obiskovalce, ki so lahko okušali pa tudi kupovali raznovrstne izdelke, od moke, kruha, pekovskega peciva, pogač, potic in testenin do mlečnih izdelkov, kot so jogurt, skuta in sir. Zelo pestra je bila ponudba sezonske zelenjave, denimo vložnin, sadja in izdelkov iz sadja, na primer marmelade, sokovi, žganja in kis. Manjkali niso niti zeliščni izdelki in zelišča ter rastlinska olja.

Največja gneča je bila na stojnicah Društva kmečkih žena Rosa iz Laškega ter Osnovne šole Laško, kjer so kuhali tople ekološke juhe, zelenjavno, bučno in česnovo. Tudi zato, ker so na mrzlo Martinovo nedeljo grele še dlani. »Česnova je odlična,« nam je zaupala domačinka Tina Belej, ki je na stojnici ekološke kmetovalke Katarine Očko iz Laškega kupila nekaj sladkega krompirja, saj ga naravnost obožuje. Očkova je aktivna članica združenja Deteljica, ki je soorganiziralo 5. Eko dan v Laškem, dogodek pa je popestrila Likovna šola Simona Sanda z ustvarjalnimi delavnicami z jesensko tematiko.

Česnova in bučna juha, ki so ju kuhali na stojnici OŠ Laško, sta bili odlični. FOTO: Mojca Marot

Na stojnici OŠ Vojnik je bilo mogoče pokusiti jajčni in bučni namaz. FOTO: Mojca Marot

Vidi se, da ljudje tovrstne dogodke zelo cenijo, osebni stik s ponudniki jim veliko pomeni.

Predsednik Združenja Deteljica Jože Ledinek z afriško kumaro FOTO: Mojca Marot

»Naš eko dan je priložnost za vse ljubitelje zdravega načina življenja, tako pridelovalcev kot ljudi, ki lahko kupijo pridelke neposredno pri nas, lokalnih kmetih,« je dejala Očkova, ki meni, da je biti kmet danes prednost in ponos, čeprav je kmetovanje zaradi ekoloških neprilik vse zahtevnejše. Sama pridela največ zelenjave, predvsem papriko, paradižnik in bučke, s čimer zalaga šole in vrtce, njen odjemalec je celo kuharski chef Marko Pavčnik.

»Letos je odziv izjemen, saj je prišlo v Laško 23 ponudnikov, a bi jih bilo še več, če bi seveda imeli več prostora. Predvsem pa smo veseli pestre ponudbe, saj imamo vse, od eko kivija in kakija iz Primorske do bučnih olj iz Prekmurja. Vidi se, da ljudje tovrstne dogodke zelo cenijo, saj jim osebni stik s ponudniki veliko pomeni,« še pove Očkova.

S tem se strinja Danica Cesar z Dobja pri Planini, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in na celjski tržnici redno ponuja pekovske izdelke. »Imamo domačo vegeto, paradižnikovo omako, česen, skutno pogačo, mlince, kruh, pa tudi potico in kekse,« je opisala ponudbo. Kruh z drožmi je ponujal Luka Gmajner, ki s sladko-slanimi pekovskimi izdelki vsak dan vabi v lokal Dobrote Dobrina sredi Celja.

23 ponudnikov je prišlo v Laško.

Katarina Očko je ekološka kmetovalka z dušo in srcem. FOTO: Boris Vrabec

Članice Združenja Deteljica Laško so skuhale zelenjavno juho. FOTO: Boris Vrabec

»Odličen je,« sta njegov kruh pohvalila Fanika in Karli Wiegele, ki sta ga, kakopak, poskusila. Nemalo radovednih pogledov je pritegnila stojnica predsednika Združenja Deteljica Jožeta Ledineka iz Koroške, natančneje iz Šentjanža pri Dravogradu, kjer ima bio kmetijo Ržen. Njegov sin Denis je ponujal izdelke iz čilija, Jože pa predvsem olja – največ zanimanja je bilo za totrovo oziroma ričkovo olje, ki je doma na Koroškem.

Obiskovalci pa so radovedno pogledovali na kivano oziroma afriško kumaro nekoliko nenavadne elipsaste oblike, ki je podobna našim podolgovatim svežim kumaram. Ledinekovi so bili med prvimi pri nas, ki so začeli saditi sladki krompir; zdaj je na jedilniku prenekatere družine, ki se zaveda pomena zdrave, ekološko pridelane hrane.

Danica Cesar s pestro ponudbo pogač, mlincev, keksov, kruha in potic FOTO: Mojca Marot

Karel Čadej iz Dobja je ponujal kislo repo, ki je v tem času že zelo zaželena. FOTO: Mojca Marot

Fanika in Karli Wiegele sta pokusila kruh z drožmi Luke Gmajnerja. FOTO: Mojca Marot