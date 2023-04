Prirejanje razpisov? Mekicarju izredna odpoved

Ministrstvo za zdravje je objavilo novo javno naročilo za 16 naprav za magnetnoresonančno slikanje. Obvestilo o javnem naročilu so v objavo poslali v petek, objavljeno bo na evropskem portalu za javna naročila (TED) in na slovenskem portalu javnih naročil. Naročanje pa bo potekalo v dveh fazah, so z ministrstva sporočili za STA.

Predmet javnega naročila je 11 magnetnoresonančnih tomografov jakosti 1,5 tesla in pet magnetnoresonančnih tomografov jakosti 3,0 tesla.

Naročanje poteka v dveh fazah. V okviru prve faze bo vsem ponudnikom, katerih prijave bodo skladne z zahtevami iz dokumentacije, priznana sposobnost in status kandidata za dobavo naprav. Z vsemi kandidati pa bodo sklenili okvirni sporazum za obdobje dveh let.

V drugi fazi pa bodo izvedli več »časovno zaporednih odpiranj konkurence« za oddajo posameznega sklopa naprav za magnetnoresonančno slikanje.

Za oddajo posameznega sklopa bodo k oddaji ponudbe povabljeni vsi sklenitelji okvirnega sporazuma. Tehnične specifikacije, ki bodo omogočale sodelovanje več ponudnikov, pa bodo del dokumentacije za oddajo posameznega sklopa naprav, so za STA še sporočili z ministrstva za zdravje.

Ustavljen nakup

Ministrstvo je namreč konec marca ustavilo skoraj 40-milijonski nakup aparatur za magnetno resonanco zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme pri pripravi javnega naročila.

Mediji so v ponedeljek poročali, da je zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev vodja projekta na uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Smiljan Mekicar dobil odpoved delovnega razmerja. Neuradno zaradi več kršitev pogodbe, očitali naj bi mu tudi grožnje zaposlenim. Mekicar je za POP TV dejal, da so obtožbe brezpredmetne in neutemeljene.

Z ministrstva pa so za STA sporočili, da je urad 17. marca obvestil Nacionalni preiskovalni urad in Komisijo za preprečevanja korupcije o sumu storitve kaznivih dejanj. V petek pa so končali z ugotavljanjem dejstev in okoliščin o sumih.

»Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bil uveden takoj, ko so bile kršitve ugotovljene do te mere, da po presoji predstojnika zadoščajo za sprožitev tega delovno pravnega postopka,« so sporočili. Podrobnosti o postopku v teku ne morejo razkriti, bo pa z ugotovitvami "soočen javni uslužbenec, ki se bo lahko do njih tudi opredelil".