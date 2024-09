Prihajajo plohe in nevihte, nato pa še občutna ohladitev. Ali lahko pričakujemo tudi sneg?

Večji del Slovenije bo danes še grelo sonce, a že kmalu bo popolnoma drugače. Kot napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), bo danes sprva še precej jasno, nato bo predvsem v zahodni polovici Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Proti večeru bo lahko v zahodnih krajih nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 °C.

Že ponoči krajevne plohe in nevihte

V drugi polovici noči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in nevihte in se nato širile proti vzhodu. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 °C.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Pogostejše bodo v zahodnih krajih. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in na jugovzhodu do 23 °C.

V nedeljo občutna ohladitev

Nad Skandinavijo in zahodno Evropo se bo v četrtek poglobilo območje nizkega zračnega tlaka, ki bo z vremensko fronto segalo do vzhodnih Alp. Naše kraje bo vremenska fronta prešla predvidoma v petek, nato bo na območju Alp in zahodne Evrope nastalo območje visokega zračnega tlaka. Do sobote bo z jugozahodnikom k nam dotekal dokaj topel in vlažen, od nedelje naprej pa z vzhodnim vetrom nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

V četrtek bodo predvsem na severozahodu padavine, drugod bo še večji del dneva ostalo suho, na vzhodu bo več sonca. V petek in deloma tudi še v soboto bo oblačno z občasnim dežjem, nato se bo vreme predvidoma ustalilo. Do sobote bodo dnevne temperature malo nad 20, od nedelje naprej pa med 15 in 20 °C. Jutranje temperature bodo okoli 5 stopinj Celzija.

Kot nam je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič, snega do nižin še ni na vidiku, lahko pa se ponekod v mraziščih temperatura spusti pod ničlo.