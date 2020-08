Prihajajo padavine in neurja, gori alarm za točo

Velika verjetnost pojavljanja toče. FOTO: Meteo.si

Opozorilo Arsa: V nedeljo čez dan bodo po Sloveniji ob prehodu vremenske fronte možna krajevna neurja.

Ta vikend bo vremensko več kot primeren za streznitev, da je poletja konec. Padavine so že zajele državo, na severozahodu države pa je velika verjetnost pojavljanja toče, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Danes bo v zahodni Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Ob morju ter v vzhodni in osrednji Sloveniji bo še dokaj sončno z možnostjo popoldanskih krajevnih neviht. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 22, drugod od 26 do 31 stopinj Celzija.Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, drugod bo zjutraj še delno jasno. Padavine in nevihte se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 24, najvišje dnevne od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 stopinj.{apester}5f42a1566be9288b93f1db1d {/apester}