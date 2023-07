Pri 101 letu Marjeta še vedno vedra

Prebivalci občine Naklo, sorodniki ter zaposleni in stanovalci tamkajšnjega doma starejših občanov so se skupaj poveselili z Marjeto Pintar s Podbrezij, ki je proslavila že 101. rojstni dan. Do februarja letos je vrla gospa celo še sama skrbela za gospodinjstvo, po manjši nezgodi pa se je preselila v dom starejših.

Ob slavljenki s torto župan Naklega Ivan Meglič, levo, in Marjetini otroci Janez, Marjana in Alojz

Rada ima domače jedi

Pred dnevi je Marjeta skupaj s hčerko Marjano ter sinovoma Janezom in Alojzom, sostanovalci in osebjem doma nazdravila ob častitljivem mejniku. Metka, kot ji pravijo, je bila nadvse vesela obiska in voščil, ob praznovanju je bila vedra, sproščena in neverjetno mladostna, nihče ji ne bi pripisal toliko let! Marjana, Janez in Lojze so povedali, da še nikoli ni bila v bolnišnici in da je tudi epidemijo ter cepljenje preživela brez kakršnih koli nevšečnosti. Vedno je imela rada domače, preproste jedi, so še razodeli.

Ženski pevski zbor Regine, v katerem prepeva slavljenkina hči Marjana, je pripravil čudovit koncert lepih slovenskih pesmi, Marjeta pa jim je kot odlična in dolgoletna cerkvena pevka z veseljem prisluhnila. V krajšem nagovoru ji je ob rojstnem dnevu v svojem imenu ter imenu občank in občanov čestital župan Ivan Meglič ter ji zaželel obilo zdravja in božjega blagoslova.