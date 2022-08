Previdno pred Karavankami: 8 kilometrov kolone, tema bo povečala nevarnost trčenj

Pred predorom Karavanke se še vedno vije osemkilometrska kolona vozil. Tema bo povečala nevarnost naletnih trčenj, zato policisti voznike pozivajo k zelo veliki previdnosti. Voznike prosijo, da prilagodijo hitrost, se držijo varnostne razdalje in spremljajo prometno signalizacijo, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Za Jesenice in Kranjsko Goro je možen izvoz Lesce, za pot v Avstrijo pa priporočajo uporabo prelaza Ljubelj ali prehoda Šentilj. Izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je možen samo za lokalni promet.

Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Ljubljana - Vrhnika in Ljubljana - Škofljica.