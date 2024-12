Previdno na cesti, proti večeru nova pošiljka snega

V večjem delu države smo se prebudili v hladno jutro s temperaturami pod lediščem. Mnoge so razveselili sončni žarki, ki pa ne bodo dolgo vztrajali. Že popoldan se bo pooblačilo, le v severnih in vzhodnih krajih bo še nekaj jasnine, in proti večeru se bodo po državi razširile padavine. V notranjosti bo po napovedih vremenoslovcev snežilo tudi po nižinah, največ snega lahko pričakujejo na Notranjskem in Kočevskem, okrog deset centimetrov, v višjih legah ga bo medtem zapadlo dvakrat toliko.

Jutri previdno na cestah

Padavine bodo do jutra povsod ponehale, nazadnje na jugozahodu države. Ob severnem vetru se bo začelo jasniti, temperature pa padati. Zjutraj bodo okrog ledišča, kar lahko predstavlja težave na cestah, ki bodo že tako mokre, dež in sneg pa lahko nato zgodaj zjutraj pomrzneta ter ceste spremenita v spolzke in nevarne.

Če morate na pot, se od doma odpravite pravočasno, vozite previdno, hitrost in način vožnje pa prilagodite razmeram. Še posebej previdni bodite na notranjskih cestah, kjer se poleg obilnega sneženja obeta tudi burja. Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo, da lahko na prehodu iz Notranjske na Primorsko burja gradi snežne zamete. Močan veter bo sicer vztrajal še v torek, okrepljeni severnik bo ponekod na severu države v sunkih presegal 80 km/h, burja na Primorskem pa 100 km/h.

Snežinke na božični večer

Ker bodo temperature tudi v naslednjih dneh nizke, se bo v predelih, kjer bo v noči na ponedeljek zapadlo največ snega, ta obdržal vse do božiča, prav na božični večer pa se lahko zgodi, da se bodo kakšne dodatne snežinke razveselili na vzhodu Slovenije.