Presenetljive ugotovitve popisa živil: slovenski trend je drugačen od tistega v tujini

Četrti popis maloprodajnih cen prehranskih proizvodov kaže, da cena košarice v Sloveniji opazno upada, medtem ko je trend gibanja v cen v tujini konstanten ali usmerjen navzgor. Na ministrstvu opažajo, da so cene za košarico od zadnjega opisa upadle še za 1,35 odstotka, v celotnem obdobju pa za kar 16,4 odstotka.

»Pri tokratnem popisu maloprodajnih cen je tudi analiza cen košarice iz treh sosednjih držav – Avstrije, Italije in Hrvaške. V Avstriji in na Hrvaškem skoraj ni sprememb pri najnižjih rednih cenah košarice, sprememba pa je pri italijanski košarici, ki se je podražila skoraj za 10 odstotkov. V Sloveniji je povprečna vrednost košarice najcenejših izdelkov v celotnem obdobju spremljanja cen upadla za 16,4 odstotka, po zadnjem popisu znaša 41,74 evra. Košarica osnovnih živil v okviru 14-dnevnih popisov se bo z nadaljnjimi popisi tudi razširila, nabor proizvodov vnaprej ne bo znan,« je dejala ministrica.

Pod drobnogled so vzeli tudi gibanje cen v sosednjih državah in ugotovili, da v Avstriji in na Hrvaškem od prvega popisa skoraj ni sprememb, v Italiji pa so opazili podražitev za 9,8 odstotka. Zanimiv se jim zdi podatek, da sta med trgovci, prisotnimi v vseh državah popisa, Lidl in Spar najcenejša ravno v Sloveniji.

V četrtem popisu so dodali pet novih kategorij, in sicer poltrdi polnomastni sir, trajno mleko, med, zelje in korenje. Poudarili so, da so pri tem popisu podrobneje pregledali tudi razlike v rednih cenah izdelkov znotraj določene skupine živil pri posameznem trgovcu. »Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorije kruha, sira, moke, masla in testenin. Ugotovili so, da imajo trgovci različne cene v različnih poslovalnicah in da se cene razlikujejo glede na akcije.