Preobrat: število brezposelnih se je povečalo

Ob koncu julija 2023 je bilo registriranih 47.287 brezposelnih, kar je 1.109 oseb ali 2,4 odstotka več kot junija, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje, največ zaradi novih prijav po izteku zaposlitev za določen čas, med katerimi prevladuje področje izobraževanja. V primerjavi z julijem 2022 je bila brezposelnost manjša za 7054 oseb ali za 13 odstotkov.

Na novo se je julija pri zavodu prijavilo 4.985 brezposelnih, 24,3 odstotka več kot junija in 0,5 odstotka manj kot pred letom. Zaposlilo se je 2133 brezposelnih, 32 odstotkov manj kot junija in 14,7 odstotka manj kot julija lani.

Delodajalci so zavodu v prvih sedmih mesecih sporočili 100.716 prostih delovnih mest, 1,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Kje so se zaposlili

»Od 3876 brezposelnih oseb, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2.133 oseb, kar je 32 odstotkov manj kot junija in 14,7 odstotka manj kot julija lani,« ugotavljajo. Med tistimi, ki so našli novo službo, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, kuhinjskih pomočnikov, poslovnih sekretarjev, natakarjev, grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, frizerjev, delavcev s poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ter upravljavcev žerjavov, dvigal ipd.