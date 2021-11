Prenočuje na najvišjih slovenskih vrhovih (VIDEO)

V otroštvu mu je bila misel, da se z družino povzpne v gore, ena od najhujših. »Ko sem bil majhen, sem sovražil hoditi v hribe. Včasih so me morali starši prav siliti, da sem šel z njimi,« pripoveduje 20-letni Vid Pintarič. »Potem pa mi je kar naenkrat kliknilo v glavi in mi je hoja v hribe postala všeč«.

Matevž (levo) in Vid na Slemenovi špici FOTO: Osebni Arhiv

Še več! Ne samo da je pred kakšnima dvema letoma začel z veseljem obiskovati slovenske vršace, ampak je na njih sam ali v družbi prijatelja Matevža Anžiča celo prespal. In to pod milim nebom v spalni vreči. Pintarič pravi, da gre za zares posebno doživetje. Tako si ves čas v stiku z naravo, ki ponuja prečudovite razglede v dolino in enkratno doživetje ob vzhajanju in zahajanju sonca.

Pred nekaj tedni, 24. oktobra, je tako na vrhu Triglava v družbi še treh planincev občudoval sončni zahod. In ko so se slednji vrnili proti 349 metrov nižji Kredarici, je pred Aljaževim stolpom ostal popolnoma sam. Kot vsak pravi planinec, ki ne samo, da občuduje gore, ampak jih tudi globoko spoštuje, je pričakoval, da bo lahko užival v globoki tišini. A se je zmotil. Planinci, ki so prenočevali na Kredarici, so se tam kar dolgo predajali zabavi, malo popivali in seveda tudi bolj na glas govorili. Spat so se spravili šele okoli polnoči. To je pomenilo, da so nekoliko zmotili tudi Pintaričev mir, saj se jih je, kot še dodaja, slišalo vse do vrha Triglava.

Za konec skok v mrzlo jezero

Vid in Matevž trenutkov, ki jih podoživljata v slovenskih gorah, ne obdržita le zase, ampak jih delita tudi prek svojih youtube kanalov. Gledalcem tako predstavita, kako se najprej pripravita na določen podvig, kako hodita do cilja in kako tam tudi prenočita. Na vrhu gora vedno spita le v spalnih vrečah, nikoli na primer v šotoru, saj to, kot poudari Pintarič, ni dovoljeno. V slabem vremenu si pomagata s ponjavo. Na enem od videoposnetkov, v katerem sta predstavila svoje potovanje na Slemenovo špico, sta tudi razložila, kako postaviti bivak in kako na hitro odreagirati v primeru močnega sneženja.

17 stopinj pod ničlo je najnižja temperatura, pri kateri je spal v gorah.

Pintarič pove, da ga doslej še ni zeblo. Od očeta ima tako zimsko spalno vrečo, v kateri lahko prespi do minus 10 stopinj Celzija, če je še hladneje, pa uporabi tudi poletno spalno vrečo. Najnižja temperatura, pri kateri je prespal na prostem, je bila 17 stopinj pod ničlo. Seveda na vršacih nikoli ni lačen, s seboj ima posebno hrano v vrečkah, ki ji je treba dodati le vodo, ter grelnik. Z Matevžem vsak izlet zaključita s skokom v mrzlo vodo, nazadnje sta se potopila v jezero Jasna. Gre sicer za tako imenovano metodo wim hof, ki je sestavljena iz dihalnih vaj, izpostavljenosti mrazu in miselni predanosti. Vse skupaj je, razloži Pintarič, zelo dobro za imunski sistem.

Pokazal jih bo svojim otrokom

Vid si je zadal, da bo s spalno vrečo prespal na desetih najvišjih slovenskih gorah. Doslej je izpolnil že skoraj polovico svojega načrta, saj je pod milim nebom prenočil že na Triglavu, Škrlatici (2740 m. n. v.), Razorju (2601 m) in Jalovcu (2645 m). Vsega skupaj je opravil okoli 30 bivakiranj, nekaj od teh tudi z Matevžem. Pove še, da prav vsakič s seboj ne vzame kamere, saj je treba »včasih odklopiti« in se v gore odpraviti »brez tehnologije«.

Skok v jezero Jasna FOTO: Osebni Arhiv

Mu je pa zelo všeč, da so videoposnetki vedno bolj priljubljeni med uporabniki youtuba. Deset odstotkov gledalcev tako prihaja iz tujine, zaradi česar so posnetki tudi podnaslovljeni v angleščini. Med gledalci so tako stari kot mladi. Spomni se, kako mu je ena od mam sporočila, da njen otrok sploh več ne gleda risank, ampak le še njune videe.

Spanje na vrhu Triglava je bilo posebno doživetje. FOTO: Osebni Arhiv

Nad njimi so navdušeni tudi tisti, ki zaradi starosti ne morejo več hoditi v tako visoke hribe, a si želijo podoživeti prečudovite sončne vzhode in zahode. S snemanjem svoje poti Vid in Matevž skrbita tudi za svoj arhiv oziroma, kot še poudari prvi, vedno je lepo pogledati nazaj, kje vse si že bil. Še posebno čez nekaj let, ko bo filmčke lahko pokazal svojim otrokom.