Premier Janša našel še enega na twitterju, ki mu ni pogodu

Predsednik vladese ob ukvarjanju s krizo zaradi epidemije in vodenjem države ukvarja še z objavami na twitterju. V torek se je lotil Statističnega urada Slovenije (Surs), kjer včasih z zabavnimi objavami pritegnejo marsikoga. Janši pa takšno tvitanje, kot kaže, ni pogodu.Pri Sursu so namreč podobno kot mnogi po vsem svetu uporabili fotografijoin njegove rokavice z inavguracije. Ob tem so dodali še statistični podatek o slovenskem uvozu pletenih ali kvačkanih rokavic. Na to pa se je Janša odzval takole: »Mogoče bi poleg rokavic spremljali tudi ostale statistično relevantne podatke, npr. nacionalnost, veroizpoved ipd., tako kot v večini drugih držav po svetu.«