Predsednica republike Pirc Musar bo obiskala Kijev

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v četrtek obiskala Kijev, kjer bo podpisala dvostranski varnostni sporazum z Ukrajino. »Gre za to, da se s takšnim sporazumom zavežemo, da bomo Ukrajini pomagali še naprej, dokler bo potrebno,« je dejala za TV Slovenija ob robu dobrodelnega koncerta za obnovo Partizanske bolnice Franja v Cerknem.

Gre za sporazum, kakršne z Ukrajino podpisujejo tudi druge države, ki ji pomagajo, je še pojasnila.

Kot danes piše Delo, sta varnostni sporazum pripravili ministrstvi za obrambo in za zunanje zadeve. Ker ne gre za zavezujočo mednarodno pogodbo, ampak le za izraz politične volje pri dolgoročni podpori Ukrajini, se mora vlada z njim le seznaniti, kar naj bi se po pisanju časnika zgodilo prihodnji teden. Doslej je tovrstne sporazume z Ukrajino sklenilo devet članic Nata.

Pirc Musar je danes v Cerknem še poudarila, da je Ukrajini treba pomagati. »Ukrajina brani pravzaprav celoten ustroj mednarodnega prava,« je dodala.

Vlada sprejela sklep

Vlada je nedavno sprejela sklep, da bo Slovenija Ukrajini namenila do pet milijonov evrov za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč ter obnovo. Ukrajini je poslala tudi več oklepnikov, bojnih vozil in drugega orožja, pridružila pa se je tudi pobudi Češke za skupno nabavo streliva velikih kalibrov za Ukrajino.

Na obisk v Ukrajino je slovensko predsednico povabil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Predsednica je nedavno na konferenci za mir v Ukrajini v Švici poudarila, da lahko samo Kijev odloči, kakšen mirovni sporazum in kakšna vsebina sta za državo sprejemljiva. Prepričana je, da gre pri konferenci za del daljšega procesa, katerega del bo zagotovo postala tudi Rusija.