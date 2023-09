Predsednica republike govorila na zasedanju Generalne skupščine ZN (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v današnjem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 78. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku posebej izpostavila podnebne spremembe in pri tem omenila tudi katastrofalne poplave v Sloveniji. Opozorila je še na potrebo po reformi Varnostnega sveta ZN, pasti digitalne dobe in enakost spolov.

Svet po besedah Pirc Musar živi v najzahtevnejših časih od ustanovitve ZN, ko človeško dostojanstvo še vedno ni zagotovljeno, pravno zavezujoče pogodbe se ne izvajajo, vojne in spopadi se nadaljujejo, svet pa ni povsem priznal resnosti podnebnih sprememb.

Ob tem je pozvala k skupnemu delovanju; dajanje prednosti nacionalnim in zasebnim interesom bi lahko prineslo konec civilizacije, je opozorila.

Verjame, da bo Slovenija uspela odpraviti posledice poplav, veliko huje pa je v državah z omejenimi zmogljivostmi, kot so majhne otoške države, je opozorila in napovedala, da bo Slovenija svoj prispevek v Zeleni podnebni sklad povečala za 50 odstotkov, saj mora meddržavna solidarnost temeljiti na razumevanju, da so podnebne spremembe posledica preteklih in sedanjih človeških dejavnosti.

Pred današnjim uradnim začetkom zasedanja se je predsednica Pirc Musar srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. FOTO: Matjaž Klemenc/uprs,

Glede napredka tehnologije je slovenska predsednica posvarila pred delitvami, ki jih vnašajo družbeni mediji, o umetni inteligenci pa dejala, da je lahko tako koristna kot nevarna.

Posebej je izpostavila problem dezinformacij

»Imamo svobodo obveščanja, vendar nismo zaščiteni pred lažnimi informacijami, manipulacijo in prevaro. Generalni sekretar ima prav, ko navaja, da širjenje sovraštva in laži v digitalnem prostoru povzroča veliko globalno škodo«, je dejala. Velika tehnološka podjetja je pozvala k boljši zaščiti pred sovražnim govorom.