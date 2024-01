Pred kamero presenetila ministra Klemna Boštjančiča. Poglejte, kako se je odzval

Danes je po seji vlade potekala novinarska konferenca, na kateri so spregovorili o krovnih in stebrnih pogajanjih v javnem sektorju. Minister za finance Klemen Boštjančič je dejal, da pogajanja ne bodo tekla le o višini plač in o razmerjih, ampak tudi o normativih in učinkovitosti dela. »Cilj je najti kompromisne rešitve, ob razumevanju, da javnofinančni okvir ni neomejen,« je dejala ministrica.

Čeprav ni bila napovedana, se je pred kamero pojavila tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Dejala je, da je stavka sindikata Fides zakonita, da pa ni dobra za paciente, saj omejuje dostopnost storitev pacientom, podaljšuje pa tudi čakalne vrste. Fides je pozvala, naj stavko zamrzne, pogajanja pa nadaljujejo. V pripravi so tudi ukrepi, ki se še usklajujejo z deležniki. Kateri so to, še ni želela razkriti. Zakaj je ni na pogajanjih? Ker nima mandata za to, je odvrnila.

Problematika osebne asistence

Med tistimi, ki so dobili možnost pristojnim ministrom zastaviti vprašanje, je bila tudi Elena Pečarič, aktivistka, borka za pravice hendikepiranih in filozofinja. Dejala je: »Gospod Boštjančič, midva sva se na temo osebne asistence srečala. Dejansko nam teče voda v grlo, zato vas lepo prosim, želim, da se z gospodom Mescem in gospodom Golobom čim prej sestanemo, preden tudi mi potegnemo radikalne poteze. Zdaj je še čas, da ne bo prepozno.«

Čeprav ni bilo vprašanja, je minister odvrnil, da je seznanjen s problematiko osebne asistence, z vprašanjem, kdo je upravičen do tega, pravil, ki na tem področju veljajo. Dodal je, da je to področje v pristojnosti kolega gospoda Mesca, da pa je to pomembno vprašanje tudi zanje: »Ko ste rekli, da se stvari v zadnjih mesecih niso premaknile na bolje, me žalosti, nisem seznanjen s podrobnostmi, kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih. Kar lahko obljubim, je, da se bom v najkrajšem času pozanimal, kje ste ostali z ministrstvom. In ne bo nobene težave, lahko imamo skupen sestanek, kot smo ga že imeli.«