Prebilič optimistično napovedal, da je možno, da z Logarjem sestavita vlado

Vladimir Prebilič, po novem evropski poslanec, je za Delo razkril prihodnje načrte v novi funkciji, pa tudi, kakšne politične načrte ima doma.

»Z gospodom Logarjem sva se strinjala, da bi bila tako on kot tudi jaz oživitev politične ponudbe,« je za Delo potrdil Prebilič. Anže Logar, sicer poslanec SDS, je trenutno najbolj dejaven v svoji Platformi sodelovanja.

Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik

»Ocenjujem, da Slovenija res že enkrat potrebuje volitve, na katere državljani ne bi hodili dejansko na antivolitve. Želel bi si, da bi se pogovarjali o vizijah, da bi na volitvah nastopali ljudje, ki so v življenju že nekaj dali skozi in ne bi potrebovali enega mandata za uvajanje. Z gospodom Logarjem sva se strinjala, da bi bila tako on kot tudi jaz oživitev politične ponudbe,« je povedal v intervjuju.

Anže Logar. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Potrdil je, da obstaja možnost, da bi z Logarjem vsak s svojo stranko in s svoje politične strani poskušala po naslednjih volitvah sestaviti vlado.