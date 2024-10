Prebilič o burnem dogajanju na političnem parketu: Vsa slovenska politika je bankrotirala

Vladimir Prebilič je ob preklicu referenduma, do katerega je prišlo po objavi posnetkov pogovora poslancev obeh polov za zaprtimi vrati, dejal, da gre tukaj za »bankrot slovenske politike«.

»Najprej je treba pojasniti, da gre za največji projekt v zgodovini Republike Slovenije in ves čas smo vsi poudarjali, da če hočemo kaj takšnega izpeljati, potrebujemo nacionalni konsenz. Žal se je ta zgodil v drugačni obliki, kot smo vsi pričakovali. To je, da smo pozabili na transparentnost in predvsem smo pozabili na kredibilnost,« je poudaril v oddaji 24ur zvečer.

Po njegovem mnenju je politična elita zdaj močno prizadeta in bo težko vodila naslednje projekte. »Da o reformah sploh ne govorim. Povrniti zaupanje bo sorazmerno težko, saj je šlo za poskus prevare vseh nas v Sloveniji,« je še dodal.

Bo na prihodnjih volitvah nastopil z lastno stranko?

Na vprašanje voditelja Uroša Slaka, kaj namerava storiti na prihodnjih parlamentarnih volitvah, torej ali bo nastopil s svojo stranko, ni odgovoril konkretno.

»Dve stvari bi poudaril. Prva je, da imamo še vedno vlado, ki ima udobno večino in je prav, da svoj mandat oddela do konca /.../, in druga stvar, mislim, da je še preuranjeno sprejemati tovrstne odločitve, zdaj so vsi napovedali svoje stranke. Prav je, da vidimo, kaj se bo iz tega razvilo. Sam pa seveda imam dolžnost do svojih volivk in volivcev, ki so me poslali v Bruselj, da tukaj postorim čim več,« je dejal, a po drugi strani poudaril, da je v politiki mogoče marsikaj.