Praznovanje, ki bo ostalo v spominu! Društvo vinogradnikov slavilo uspešna tri desetletja delovanja

V današnjem času, ki tako hitro teče, 30-letnica kakšnega društva ali organizacije niti ni posebej visok jubilej. Kljub temu pa je praznovanje takšne obletnice pomemben dogodek, še posebej če je minulo obdobje uspešno in še bolj koristno za članstvo in tudi širšo skupnost. In gotovo zadnja ugotovitev velja za Društvo vinogradnikov Radgonsko – Kapelskih goric, ki je konec minulega tedna obeležilo 30-letnico obstoja in uspešnega delovanja.

Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric obeležilo svojih prvih 30 let. FOTO: Ludvik Kramberger

Zato je voditeljica programa na svečani akademiji ob jubileju, ljubitelje in ljubiteljice žlahtne kapljice, ter drugo obiskovalce in goste, na praznovanju, sicer tudi voditeljica Kmetije, Natalija Bratkovič, uvodoma pozdravila z besedami: »Dragi zbrani - zagotovo se vsi strinjamo, da 30 let nekega društva ni zanemarljiv dosežek, še posebej v tako konkurenčnem okolju. Ampak, če nekaj delaš s srcem in ljubeznijo in te ob tem povezujejo prijateljske vezi, potem je uspeh zagotovljen. To dokazujete tudi člani in članice Društva vinogradnikov Radgonsko-kapelskih goric Gornja Radgona.«

Imajo že 250 članov

Ob tem je kratko predstavila osebno izkaznico društva, z začetkom v letu 1994, ko je društvo nastalo. Od takrat do danes so društvu predsedovali štirje predsedniki, trenutno so vajeti v rokah Milana Kolariča. Danes je v društvo včlanjenih že 250 članov in prav vsem je skupno to, da so zapriseženi, tudi zelo aktivni vinarji, ki stremijo k nenehnemu izobraževanju in iskanju novih poti do še boljšega izdelka. Slednje pomeni, da se udeležujejo izobraževanj in jih tudi sami pripravljajo, svoja vrhunska vina izpostavljajo ocenjevanju, in seveda pobirajo zavidanja vredna odličja in priznanja.

Vsako pravo društvo vinogradnikov mora imeti vinsko kraljico - plemenito glasnico vin in vinske kulture. Trenutno ta naziv pripada Taji Zupan, ki je tudi spregovorila nekaj besed. Bolj s strokovne plati je govorila mag. Tadeja Vodovnik Plevnik, vinska specialistka iz KGZ Maribor. Članicam in članom društva so čestitali in zahvalili za dobro delo tudi župani občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici: Urško Mauko Tuš, dr. Andrej Štajer in Andrej Verzel, ki je med drugim dejal, kako ga »žalosti, ko se vozim po pokrajini z vinogradi in vidim toliko opuščenih, ali pa skladovnice soh, kar pove, da so vinograd izsekali. To je škoda za vinorodno deželo ...«

Sledil je neuradni del

Tudi po uradnem zaključku prireditve je sledilo druženje, klepet, obujanje spominov, izmenjava izkušenj o letošnjem letniku, seveda ob slastnem prigrizku in vrhunski žlahtni kapljici društva vinogradnikov Radgonsko-kapelskih goric Gornja Radgona. Dober tek in na zdravje … na trenutke, ki se z vsakim požirkom spremenijo v spomin ... Na zdravje na naslednjih najmanj 30 let! Da bo dogodek za zmeraj ovekovečen, bo poskrbela fotografinja Samanta Lukačič, Charly Photography. Ker smo začeli z glasbo, bomo tako tudi končali – še zadnjič danes Ivan Fleisinger s pesmijo »En starček je živel«. Hvala in vse dobro!

In kaj se zmeraj odlično poda k vrhunski žlahtni kapljici? Poleg odlične kulinarike in družbe, seveda, tudi glasba. In te na proslavi ni manjkalo. Poleg pevcev 7- članske pevske skupine Prekmurci, pod taktirko umetniškega vodje Alojza Šveca, ki so odpeli nekaj vinsko-vinogradniških, je Jaka Fekonja na harmoniki zaigral dve pesmi, enako kot tudi znani glasbenik Ivan Fleisinger, ki je uradni del slovesnosti zaključil s priljubljeno »vinsko« skladbo.

Mnogi nagrajenci

Predsednik Milan Kolarič, podpredsednik Zvonko Fleisinger in vinska kraljica društva Taja Zupan so na svečanosti podelili nad 70 priznanj in plaket. Tako so plakete za dolgoletno sodelovanje z društvom prejeli: Blaž Krajnc, Zvonko Lilek in drugi.

Kristalne plakete so dobili Ivan Mijošek, Alojz Filipič, Zvonko Fleisinger in drugi, Velika kristalna plaketa pa je odšla v roke Draga Puklavca in Milana Kolariča.

