Pravnici znova sodijo za pol hiše

Novomeška pravnica Irena Aš Gradecki, ki naj bi na veliko goljufala, ponarejala in kradla, je po kakšnem letu in pol naposled sedla na zatožno klop okrožnega sodišča v Novi Gorici. Morala je priti, saj je novomeško sodišče (kjer ji sodijo zaradi tatvin, a se tamkajšnjih obravnav prav tako ne udeležuje) podvomilo, da je res tako bolna, da ne more priti na novo obravnavo. Ji je pa zdravnik za vsak izostanek z obravnav izdal potrdilo, da jih ni sposobna spremljati.

Sodišče je odredilo izvedenstvo medicinske in psihiatrične stroke in to je maja letos ugotovilo, da je psihično in fizično sposobna spremljati obravnave. No, zelo slabemu zdravstvenemu stanju navkljub ji je vmes uspelo zagnati s. p. s pridobitveno dejavnostjo – oskrbo na domu.

Moževo polovico dobila, za svojo se bori

Na Primorskem so ji začeli soditi znova, ker je novembra predlani koprsko višje sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo, po kateri je bila kriva treh kaznivih dejanj. Obtožnica ji očita, da je načrtno zlorabila zaupanje dveh starejših ljudi, da bi se polastila njune hiše. Aš Gradeckijeva naj bi tako 92-letni Solkanki Jožefi Curk leta 2014 v podpis med drugimi dokumenti podtaknila papir, po katerem da je pravnici prodala svojo polovico hiše za 60 tisočakov. Starostnica pa je vložila tožbo, saj tega denarja menda nikoli ni videla.

Hiše v Solkanu se hoče Irena Aš Gradecki polastiti na vsak način. FOTO: Moni Černe

Pravnica je imela pooblastilo, s katerim je lahko urejala pravne zadeve zakoncev. Slednja večine papirjev, ki sta jih podpisovala, nista brala, ker sta ji slepo zaupala. Da Aš Gradeckijeva polovice hiše ni bila sposobna kupiti, kažejo bančni izpiski, po katerih je bila v rdečih številkah – obtoženka pa trdi, da ji je denar za nakup hiše posodilo več prijateljev. Med sojenjem je pravnica celo vložila dve sodbi proti 92-letnici, od katere zahteva skoraj 40 tisočakov glavnice, ker da uporablja »njeno polovico hiše«.

Ivan Curk na smrtni postelji ni bil sposoben podpisati oporoke.

Prevara je bila pravnici že dokazana v primeru Jožefinega moža Ivana Curka; pravnica je do njegove polovice hiše hotela priti s ponarejenim podpisom umirajočega. Novogoriško sodišče je v tej zadevi ugotovilo, da Ivan Curk, ki je maja 2014 v šempetrski bolnišnici ležal na smrtni postelji, ni bil sposoben podpisati oporoke.

Pri častivrednih 92 letih se mora boriti za svoj dom. FOTO: arhiv Jožefe Curk

Sodišče je Jožefi vrnilo moževo polovico hiše, ki jo je po njem podedovala – za svojo polovico, ki si jo je prigarala s skoraj pol stoletja dela v Kanadi, pa se gospa bori. V petek je na ponovljenem sojenju obtoženka znova zanikala krivdo. V dve uri in pol dolgem zagovoru se je pri pojasnjevanju podrobnosti zapletala v protislovja, a vztraja, da je žrtev spletk.

Ogoljufala naj bi še nekaj nekdanjih prijateljev, med njimi novomeško poštarico Tatjano Škufca, ki je pravnici leta 2014 izročila aro za stanovanje, ki ji ga na koncu ni prodala; od 35 tisočakov Tatjaninega stanovanjskega kredita pa ji je vrnila le nekaj drobiža. Stanovanje je potem še enkrat prodala. Denar ji je vrnila šele več let kasneje, ker je tako razsodilo tamkajšnje sodišče. V Krki, kjer je bila dolgo zaposlena kot pravnica, je lani zlorabila bolniški stalež, zato je ostala brez službe. Zoper njo na dveh sodiščih tečejo trije postopki. Že jutri pa bi morala priti na obravnavo v Novo mesto, kjer ji sodijo zaradi kaznivega dejanja nadaljevane tatvine. Če se bo znova izmikala, jo bržkone čaka prisilna privedba ali pripor.