Požrtvovalna policista Boštjan in Žan brez oklevanja pomagala moškemu

Bilo je v nedeljo pred mesecem dni, ko sta policista PP Maribor II, Boštjan Zemljič in Žan Hliš, patruljirala po Ptujski cesti v Mariboru. Ko sta se iz smeri Ceste proletarskih brigad pred hitro cesto H2 ustavila pred semaforjem, sta opazila moškega, ki je hodil po pločniku in nenadoma padel v travo ter se začel tresti. Takoj sta stopila do njega, in ker nista več zaznala srčnega utripa in dihanja, sta ga začela oživljati in to nadaljevala vse do prihoda reševalcev, ki so ga odpeljali v UKC Maribor.

Požrtvovalna policista sta moškega rešila zanesljive smrti, s tem pa tudi dokazala, da so možje postave med nami tudi zato, da bi pomagali ljudem v takšnih situacijah. Zaradi požrtvovalnega dejanja je v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić za junaka pripravil poseben sprejem, ki se ga je udeležil tudi direktor Policijske uprave Maribor Donald Rus. Prvi mož slovenske policije se je zahvalil fantoma za odlično opravljeno delo.

Med patruljiranjem sta opazila moškega, ki se je zgrudil, in nemudoma ukrepala. FOTO: Policija

Pomodrel je že

O dogodku je spregovoril tudi Boštjan Zemljič, eden od hrabrih policistov, ki pa pravi, da se mu vse skupaj ne zdi nič posebnega, saj so policisti med ljudmi, da jim pomagajo. Kljub temu sta s sodelavcem Žanom vesela, da sta z dejanjem požela pohvale med sodelavci in prebivalstvom. Prijetno ju je pred dnevi presenetil tudi sprejem na Generalni policijski upravi. Zemljič, 38-letni policist PU Maribor, ki živi v Murski Soboti in je v policijskih vrstah že 13 let, se je prvič znašel v takšnih okoliščinah. »S sodelavcem Hlišem sva tisto nedeljo, 9. aprila, opravljala patruljo, ko sva naenkrat opazila moškega v stiski. Vzporedno z nama je bil moški, ki se je med hojo zgrudil in se začel tresti,« se spominja Zemljič. Da je bila situacija resna in da sta se policista znašla v pravem trenutku na pravem mestu, priča stanje moškega med oživljanjem. Čeprav je že kazalo na bolje, je v določenem trenutku postal moder, opisuje policist Zemljič. Kljub temu nista obupala in sta vztrajala pri oživljanju vse do prihoda reševalcev, ki so ga odpeljali v UKC Maribor. Zemljič in Hliš občanu seveda želita čimprejšnje dokončno okrevanje.

Ohraniti trezno glavo

Štajerska, pravzaprav vsa Slovenija, je bila navdušena nad hitrim odzivom policistov. Številni se ob tem sprašujejo, kako sta policista ohranila mirno kri, Zemljič, ki je sicer v sklopu službe opravil številna izobraževanja s področja prve pomoči, odgovarja, da je imel poleg znanja pomembno vlogo tudi adrenalin. Želi si, da bi dogodek tudi druge spodbudil k posredovanju v takšnih okoliščinah in medsebojni pomoči. Poudarja, da vsaka sekunda šteje, ko nekomu rešuješ življenje. Ko opazimo pomoči potrebno osebo, je ključno, da ukrepamo: »Nemudoma je treba nekaj storiti. Najslabše je, če ne naredimo ničesar. Najpomembnejše je, da ohranimo trezno glavo, le tako lahko presodimo, kako ravnati naprej,« še sklene Zemljič.