Pozor! Za konec tedna napovedana gneča na slovenskih cestah

Ob sončnem vremenu bo ta konec tedna na slovenskih cestah mogoče pričakovati gnečo. Na portalu Prometnoinformacijskega centra za državne ceste promet.si navajajo, da je zaradi konca počitnic na Hrvaškem, Madžarskem, Nemčiji in na Češkem od sobote do nedelje pričakovati zelo visoko gostoto prometa od Hrvaške proti Avstriji, torej čez Slovenijo.

Dodatno bodo gnečo povzročale tudi nekatere delovne zapore na cestah:

• Na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Grosuplje proti Ljubljani bo do sobote do 23. ure promet potekal po enem pasu.

• Na štajerski avtocesti bo v soboto in nedeljo med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru promet potekal po enem pasu od 4. do 23. ure. V nedeljo bo zaprt tudi izvoz Domžale proti Mariboru. Obvoz bo prek priključkov Šentjakob oz. Krtina.

• V soboto in nedeljo bo promet na primorski avtocesti potekal po enem pasu, med Brezovico in Vrhniko proti Kopru od sobote od 12. ure, do nedelje do 20. ure ter med Vrhniko in Logatcem proti Kopru v soboto od 13. do 19. ure in v nedeljo od 12. do 19. ure.

• Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, predvidoma do konca julija.

• Cesta Čatež ob Savi–Mokrice bo pri Prilipah zaprta v soboto od 7. do 21. ure ter v nedeljo od 7. do 20. ure. Obvoz bo urejen, tudi po dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah.