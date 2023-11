Pozor: Od ponedeljka povečan promet vojaških vozil in hrup zaradi preletov letal

Na sejemsko-promocijski prireditvi V službi domovine na celjskem sejmišču obiskovalkam in obiskovalcem predstavljajo poklice v Slovenski vojski in možnosti razvoja različnih kariernih poti in opremo, oborožitev ter sredstva, ki jih vojak uporablja pri izvajanju svojega poslanstva in nalog.

Moto predstavitve Slovenske vojske na sejmu je Skupaj – enotno – vztrajno, ki ga bodo pokazali skozi predstavitve vojaških poklicev in možnosti vključevanja v Slovensko vojsko. Predstavljena bodo oprema in vozila, ki jih pripadniki različnih rodov in služb uporabljajo pri usposabljanju in delu na terenu, skozi statične predstavitve in dinamiko z enotami na tleh in v zraku.

Od ponedeljka, 6. do sobote, 11. novembra bo zato povečan promet vojaških vozil, hrup zaradi dinamičnih predstavitev ter preletov letal v okolici celjskega sejmišča.