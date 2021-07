Pozor, vlada si je premislila: nova sprememba pri prehajanju meja

V Sloveniji se bo v četrtek začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). Med izjemami so tudi tranzitni potniki (do danes je bilo rečeno, da bodo morali tudi oni izpolnjevati pogoj PCT), mlajši od 15 let in dvolastniki, ne pa več dnevni migranti.Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč na obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Na današnji dopisni seji pa je vlada na seznam izjem dodala še tranzitne potnike in mednarodni promet. Med izjemami še vedno ni dnevnih migrantov. Izjema za tranzitni promet bo veljala do 15. avgusta. Odlok o izenačitvi pogojev za vstop v državo pa do vključno 23. julija.Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se napoti v karanteno na domu za 10 dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer pa se mu vstop ne dovoli.