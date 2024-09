Pozor! Do petka popoldne napovedujejo obilnejše padavine, reke bodo začele hitreje naraščati

Agencija za okolje opozarja, da bo od večera do petka popoldne predvsem na območju Bohinja obilneje deževalo, pade lahko okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod na Gorenjskem in v zgornjem delu Savinjske od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. Precej manj padavin bo na Koroškem.

Reke bodo v petek začele hitreje naraščati

V petek zvečer in ponoči bodo reke v severozahodni in južni Sloveniji začele hitreje naraščati. Ob dolgotrajnejših intenzivnih padavinah lahko v noči na petek in v petek dopoldne v severozahodni Sloveniji pride do hitrih porastov manjših rek in hudournikov. Ob tem so verjetna razlivanja posameznih hudourniških vodotokov ter poplave padavinske in zaledne vode, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Popoldne bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitih predelih zahodne in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo najbolj izrazit v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 17, drugod od 19 do 25 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo padavine na severozahodu okrepile

Marsikje bo vetrovno. Najnižje temperature bodo od 15 do 20, ob morju, kjer bo pihal jugo, okoli 22 stopinj. Po napovedi Arsa bo v petek večinoma oblačno, predvsem na severozahodu bo še pogosto deževalo. Padavine se lahko občasno razširijo nad osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Še bo pihal zmeren jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na severozahodu okoli 18 stopinj.

V soboto se bo pooblačilo

Padavine bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem bodo možne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Občutno hladneje bo. V nedeljo se bo razjasnilo. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja.