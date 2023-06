Požar uničil predor, štajerka zaprta vse poletje!

Izjemno dramatično se je na štajerskih cestah začel zadnji junijski ponedeljek. Operativnokomunikacijski center PU Maribor je okoli 7. ure prejel obvestilo, da se je na štajerski avtocesti A1 v predoru Vodole (mariborska vzhodna obvoznica), med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova, zgodila prometna nesreča. Zagorela so tri vozila. Na kraj nesreče so nemudoma odhiteli reševalci in policisti, v nekaj minutah so pridrveli tudi gasilci ter se spopadli z mogočnimi zublji. Na terenu je bilo okoli 120 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in 11 prostovoljnih gasilskih društev iz okolice. FOTO: ...