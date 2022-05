Posnetek, o katerem govori vsa Slovenija, oglasil se je tudi Janez Janša (VIDEO)

Po družabnih omrežjih je zaokrožil posnetek, na katerem dekle s slovensko zastavo neusmiljeno udriha ob tla. Gre za izsek iz predstave Hlapci, na posnetek pa je že včeraj opozoril aktualni predsednik vlade Janez Janša. Takole je zapisal v soboto na twitterju: »“Umetnost” v #MGL za vaš denar.« Danes se je ponovno oglasil, tokrat prek facebooka, delil posnetek in ga pospremil z besedami: »Sramotenje Slovenije in vseh, ki so padli zanjo. Spodbujanje sovraštva in nasilja. Za vaš denar. Mladinsko gledališče. Ljubljana. 2022.«

Oglasil se je tudi Zmago Jelinčič Plemeniti: »Me prav zanima ali bo @SimonaKustec kaj ukrepala glede izvajanja očitno neuravnovešene “igralke” #MGL, ki je zaničevala Republiko Slovenijo in grozila s poboji, dijaki srednjih šol pa so to izvajanje morali gledati?! @MIZS_RS.«

Na družabnih omrežjih so mnogi ogorčeni, a ne vsi. Nekateri opozarjajo, da je umetnike navdihnil resnični dogodek pred begunskim centrom leta 2019. Da bi utegnilo biti tako, je razumeti tudi iz odziva Slovenskega mladinskega gledališča. Na uradnem twitter profilu so namreč v odgovor ogorčenim tviterašem objavili povezavo do posnetka, ki je nastal leta 2019 na Jelšanah, glavno vlogo pa ima antimigrantka (več o tem v članku VIDEO: Ste videli, kaj s slovensko zastavo dela antimigrantka?). Gre za starejšo žensko, ki sprva vihti slovensko trobojnico, in vpije: »Ne damo Slovenije, banda! Prokleta banda, hudičeva banda! Ne boste nas je*ali! Mene že ne! Ne damo naše države! To je Slovenija, tukaj je naša zemlja ...« Ob izrekanju zadnjih besed začne ženska z zastavo besno udrihati ob tla. A tu se ni ustavila in je zagrozila še, da če bo treba, bodo v Ljubljano prišli z orožjem.

Umetnost ali ne, mnogi vztrajajo, da se s slovensko zastavo tako nikakor ne dela.