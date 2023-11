Poslovili so se od planiške legende: pepel so raztrosili na posebnih mestih

Kot da bi v naše kraje že prišla pomlad in bi bili vsi v nestrpnem pričakovanju smučarskih poletov v Planici, se je v soboto dolga kolona avtomobilov počasi vila v dolino pod Poncami. A žal niso bili namenjeni na naš največji športni praznik, ampak so mnogi med njimi v Planico prišli na poslednje slovo planiške legende, 65-letnega Iztoka Pergarca - Iča. Vodja Nordijskega centra Planica Jelko Gros: »Za njim ostaja velikanska praznina.« FOTO: Tina Horvat Velikan planiških skakalnic ni bil le dolgoletni vodja priprave letalnice, še prej pa teptač, zastavonoša in vodja doskočišča, ampak steber i...