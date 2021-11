Poslanki SDS očital čaščenje Janeza Janše, zdaj se je odzvala

Karmen Kozmus Ferjan je v državnem zboru nadomestila poslanca SDS Ljuba Žnidarja. V parlamentu smo tako dobili prvi zakonski par, saj je novopečena poslanka žena poslanca Jureta Ferjana. Kot smo že poročali, je Kozmus Ferjanova diplomirala iz političnega delovanja Janeza Janše od leta 1988 in 1992.

V nedeljo so na portalu Necenzurirano.si objavili komentar neznanega avtorja, ki je v diplomskem delu, ki obsega kar 137 strani, našel številne slovnične napake. Vsebina pa bi po njegovih besedah prej sodila na polico univerze v Pjongjangu. Kot je zapisal avtor, naloga »nameni malo pozornosti morebitnim dejavnostim Janeza Janše in bistveno več časa porabi za opisovanje slovenskega osamosvajanja in občasno pljuvanje po njegovih nasprotnikih.«

Identitete ne želi razkriti, oglasila se je tudi poslanka

Neznani avtor je udaril tudi po mariborski univerzi. »Diplomsko delo meče slabo luč na Univerzo v Mariboru, saj je dovolila, da se je izdalo vulgarno diplomsko delo, polno pravopisnih in slovničnih napak ter s strahotnimi vsebinskimi pomanjkljivostmi,« je zapisal pod eno izmed fotografij.

Avtor članka zase pravi, da je svoje identitete ne želi razkriti, »saj se boji povračilnih ukrepov in pogroma portalov tovarne zlobe«. Se je pa javno odzvala Kozmus Ferjanova, ki je tvitnila sledeče: »Ko me boste naslednjič blatili, se pa le podpišite. Brez strahu: sem prijazna, predvsem pa ne ponižujem ljudi in si ne bildam ega z žaljenjem drugih.«