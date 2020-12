Poslanka iskreno spregovorila o splavu, prizadela jo je poteza župana

Korčetova: Plod ni imel utripa, poseg je bil nujen



Župan se ji je opravičil

Poslanka LMŠse je odločila z javnostjo deliti svojo težko življenjsko izkušnjo, ki jo je doživela pred letom dni v ljubljanski porodnišnici. K pisanju zgodbe jo je spodbudilo novoletno voščilo, ki ga je v nabiralnik prejela od logaškega županaNa voščilu so bile izpisane prijazne želje, a v ovojnico sta bila dodana še letak in obesek z angelom Zavoda Živim, katerega člani so pred ginekološko kliniko v Ljubljani in v središču Ljubljane na pročelju frančiškanske cerkve s transparenti in filmi nasprotovali pravici do splava in vplivali na odločitve žensk, ki so prihajale na posege.»Nisem si mislila, da bom svojo zgodbo kdaj izpovedala javno. Vaše dejanje in vaša – milo rečeno – nespodobna poteza me je spodbudila, da se uprem tudi z deljenjem svoje izkušnje,« je svoje nezadovoljstvo z županovo potezo v pismu županu, ki ga je delila na facebooku, pojasnila Korčetova. Prepričana je, da občina Logatec »ne bi smela oglaševati zavod, ki se ukvarja s poseganjem v ustavno pridobljene pravice ter ženskam, ki se odločijo za splav vzbuja občutek krivde«.Županu je prek svoje zgodbe poskušala pojasniti, zakaj meni, da bi se moral javno opravičiti najmanj vsem ženskam, ki so voščilo prejele. »Mineva dobro leto od dne, ko sem sama odšla v Ljubljano na Ginekološko kliniko in opravila splav. Plod ni imel utripa, poseg je bil nujen in neizbežen. V čakalnici, v sobah je bilo več deklet, žensk, mater. Vsaka od njih s svojo, težko zgodbo. Ob čakanju, bolečinah smo se pogovarjale in si izpovedale, zakaj taka odločitev, kako težka je. Vedite, da za nobeno žensko, prav nobeno, odločitev za splav ni lahka. Vsaka ima svojo zgodbo in vsaka zgodba ima svoje razloge. Skupna vsem pa je pravica, ustavno zagotovljena pravica, do svobodnega odločanja o rojstvu svojih otrok,« je zapisala.Logaškemu županu Menardu je žal, da so svojo občanko prizadeli. Opravičili so se za napako. Kot pravi, uslužbenke, ki so pripravljale voščilnico z darilom, niso imele namere promovirati Zavoda Živim. Njegov odgovor podajamo v celoti.»Ob koncu letošnjega leta smo se odločili posredovati nekaj prazničnih voščil po klasični poti. Namenjena so bila nekdanjim županom Občine Logatec, poslankama izvoljenima na našem območju ter državnemu vodstvu. Čestitki smo priložili tudi lesen obesek za okrasitev prazničnega drevesca, ki pa je bil zavit v papirnato embalažno vrečko. Letošnjo skromno pozornost – lesene obeske smo naročili pri Zavodu Živim, žal pa so brez naše vednosti v zaprte vrečke dodali tudi manjši letak, ki govori o njihovem poslanstvu. Zagotovo je bil naš namen le iskreno praznično voščilo v teh negotovih časih epidemije novega koronavirusa in resnično obžalujemo ter se opravičujemo, da je priložen letak povzročil nelagodje in stisko pri prejemnikih. Zagotovo naš namen ni bila promocija omenjenega zavoda, želeli smo le posredovati skromno darilo ob prazničnem času. Čeprav je bila storjena nenamerna napaka s posredovanjem obeska, ki mu je bil dodan letak, so naše želje iskrene in vam v prihajajočem letu želimo vse dobro in veliko uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev«.