Poslanec SDS Krivec vrsto let zasedal nezdružljivi funkciji

Poslanec SDS Danijel Krivec je vrsto let zasedal nezdružljivi funkciji, kot član sveta javnega zavoda za turizem Dolina Soče pa je odstopil šele julija letos, ko je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) uvedla postopek, danes poroča Dnevnik. Po navedbah poslanca je občina Bovec združljivost preverjala pri KPK, a tam tega niso potrdili.

Krivec je bil član sveta javnega zavoda od leta 2017, poslanec pa je že šesti mandat. Za Dnevnik je zatrdil, da ni vedel, da krši zakon, in da je ravno v izogib konfliktu interesov in takšnih »insinuacij«, kot se je izrazil, zaprosil občino, da to preveri pri KPK.

KPK o preverjanju nič ne ve

Na bovški občini so za Dnevnik dejali, da so združljivost Krivčevih funkcij ustno preverjali pri KPK in od nje pridobili »pozitiven odgovor«. KPK, ki beleži tudi ustna poizvedovanja, pa te informacije časniku ni potrdila. »Na komisiji mnenja, iz katerega bi izhajalo, da je položaj člana sveta javnega zavoda združljiv s funkcijo poslanca, nismo podali,« so zatrdili.

To sicer ni prvič, da je Krivec kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Leta 2010 je namreč kot župan Bovca podpisal sporazum o zavarovanju denarnih terjatev gospodarski družbi Golf Bovec ter družbi Euroinvest in tako s kršitvama dolžnega ravnanja omogočil navedenima družbama korist. S takšnim ravnanjem je uresničil znake korupcije, je leta 2012 ugotovila KPK.