Poslanci potrjujejo paket davčnih sprememb, tudi novi davek na sladke pijače

Poslanci se bodo danes zbrali na izredni seji DZ, na kateri bodo potrjevali novele šestih davčnih zakonov, ki jih je pripravila vlada.

Med rešitvami so nova davčna olajšava za visoko kvalificirane mlade kadre iz tujine, znižanje meje za vstop v sistem normirancev, zvišanje obdavčitve sladkih pijač ter omejitev prenašanja davčnih izgub.

Davčna olajšava za visoko kvalificirane kadre do 40 let

Da bi privabili novo delovno silo, vlada z novelo zakona o dohodnini predlaga novo davčno olajšavo za visoko kvalificirane kadre v starosti do 40 let, ki bi se v Slovenijo vrnili po dveh letih dela oz. študija v tujini ali pa so tu zaposleni tuji državljani. Po predlogu bodo ti novi rezidenti pet davčnih let po prihodu v Slovenijo deležni znižane dohodnine v višini sedem odstotkov bruto plače.

Spremembe obdavčitve dohodkov iz dejavnosti

Veliko pozornosti so bile v dosedanji obravnavi deležne predlagane spremembe obdavčitve dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Ker se jim bo znižala najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu, v opoziciji opozarjajo, da se bo obdavčitev za te podjetnike poslabšala.

Deležno zvišanje DDV za pijače z dodanim sladkorjem

Kar nekaj nezadovoljstva povzroča tudi nameravana ureditev sistema sporočanja podatkov o prodaji blaga in storitev preko avtomatov Finančni upravi RS, več razumevanja pa je za zdaj deležno zvišanje DDV za pijače z dodanim sladkorjem in sladili z zdajšnje znižane 9,5-odstotne na splošno stopnjo, to je 22 odstotkov.

Z davčnim paketom se po pojasnilih vlade zasleduje cilj povečanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja inovacij in investicij. Spremembe naj bi bile večinoma uveljavljene 1. januarja 2025.