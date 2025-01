Poročni sejem: mladi načrtovali, starejši obujali spomine

V nadvse zanimivem objektu, skednju Pod gradom, tik ob ribniku v Podgradu, dober streljaj iz središča Gornje Radgone, so pripravili prvi poročni sejem, na katerem je svoje dejavnosti predstavilo 22 ponudnikov storitev in vsega, kar zaljubljenca potrebujeta za veliki dan.

Največ mladih

Dogajanje v organizaciji Zavoda Podgradom in Sukič Arta je v prostore lepega objekta, izdelanega po večini iz naravnih materialov, ki sta ga pred časom družabnim srečanjem in zabavam namenila lastnika, brata Andrej in Sašo Sedlak, pritegnilo številne mlade in mlade po srcu.

Obiskovalci so prišli od vsepovsod.

Vsi izdelki in storitve so bili posebni in celo unikatni.

»Obisk nas je presenetil, zato bomo prihodnjega januarja vse skupaj ponovili. Naš namen pa je, da ostane sejem butičen, da bodo prostor za predstavitev našli predvsem lokalni ponudniki,« je pojasnil eden glavnih pobudnikov novega dogodka v Podgradu, Dejan Sukič.

Razložil nam je tudi, da so bili vsi ponudniki storitev in izdelkov prvega poročnega sejma z območja Gornje Radgone oziroma severovzhodne Slovenije, obiskovalci pa so prišli od vsepovsod, tudi iz sosednje Avstrije. Največ je bilo mladih, še neporočenih parov pa tudi izkušenih zakoncev, ki so obujali spomine na svoj veliki dan. Vstopnine ni bilo.

Vsi izdelki in storitve, ki so jih ponudniki predstavili na sejmu, so bili posebni in celo unikatni, pred skednjem pa so bila na ogled tudi vozila za prevoz neveste in ženina. V samem objektu so razstavljavci poskrbeli za pijačo in glasbo, obiskovalci pa so se lahko o vsem, povezanem s poroko, pogovorili s strokovnjaki za poročne obleke, prstane, fotografijo in snemanje, cvetlične aranžmaje, zabavo, ozvočenje, izbiro lokacije, sladke dobrote, gostinska ponudbo, ličenje, najem šotora in še marsikaj!