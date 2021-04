Policija prodaja stanovanja, daje jih na dražbo

nezasedeno stanovanje ID znak 1535-17-16 v Črnomlju, Cankarjeva ulica 2, v skupni izmeri 67,60 m2

nezasedeno stanovanje ID znak 184-1002-11 v Gornji Radgoni, Mladinska ulica 16, v skupni izmeri 81,60 m2

zasedeno stanovanje ID znak 2248-747-51 v Tolminu, Gregorčičeva ulica 18A, v skupni izmeri 62,20 m2

Slovenska policija oziroma Ministrstvo za notranje zadeve daje na dražbo tri stanovanja.Kot so zapisali, gre za tri neopremljena stanovanja, in sicer v Črnomlju, Gornji Radgoni in Tolminu. Javna dražba bo potekala 26. maja 2021. Prodajajo se naslednja stanovanja:»Javna dražba bo 26. maja 2021 ob 9. uri v Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. V primeru okoliščin zaradi covid-19, zaradi katerih javna dražba ne bo mogoča, bo določen nov termin za javno dražbo,« so zapisali na spletni strani.