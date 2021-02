Pokojni Nejc je bil heroj

Sedem let je minilo, odkar je v začetku februarja 2014 velik del Slovenije zajela naravna ujma do tedaj nepredstavljivih razsežnosti in povzročila izjemno veliko škodo na elektroenergetskih omrežjih. Zaradi posledic žledoloma je bilo več sto tisoč slovenskih uporabnikov za nekaj časa brez oskrbe z električno energijo.



Pri odpravljanju poškodb na omrežju in pri ponovnem vzpostavljanju oskrbe z električno energijo je leta 2014 v tragični nesreči izgubil življenje Nejc Mesarič. V spomin nanj in v znak spoštovanja do tisočev zaposlenih v slovenski elektroenergetiki, ki si tudi v najtežjih razmerah prizadevajo za to, da so uporabniki zanesljivo oskrbljeni z električno energijo, je bil začetek februarja v preteklih letih vedno rezerviran za Nejčev spominski pohod. A letos je tradicijo prekinila epidemija.



Člani družine, vodstvo družbe Elektro Maribor, d. d., in predstavniki lokalne skupnosti so zato ločeno obiskali znamenje, kamor so položili cvetje in sveče. Spominjamo se mladega sodelavca, ki je izgubil življenje pri obnovi elektroenergetskega omrežja, je povedal predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, »in izražamo spoštovanje tudi zaposlenim v slovenski elektroenergetiki, ki si ne glede na najbolj zahtevne vremenske, terenske in kot vidimo zdaj, epidemiološke razmere, ves čas prizadevajo za oskrbo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva z električno energijo.«



To so sodobni heroji, ki postavljajo v ospredje skrb za skupnost in so zgled družbene odgovornosti in solidarnosti, je še dodal Sovič.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: