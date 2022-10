Pogum Danijeli vliva pokojna babica

»Demenca je kruta bolezen, s katero se je borila tudi moja pokojna babica,« začne pripoved Danijela Horvat Samardžija, ki se je odločila na prav poseben način zaznamovati spomin nanjo, in sicer z organizacijo likovno obarvane dobrodelne akcije za bolnike z demenco.

Likovne delavnice izboljšujejo motorične spretnosti, vzbudijo spomine in včasih celo govor.

»Demenca je epidemija sodobnega časa, ki kroji življenje vse več ljudi. V Sloveniji naj bi bilo, po zadnjih podatkih, približno 34.000 oseb z demenco, v Evropi več kot deset milijonov, na svetu pa okrog 49 milijonov. Za vsako izmed njih skrbijo v povprečju tri osebe. Do leta 2040 naj bi se, kot napovedujejo projekcije, število oseb z demenco podvojilo, kar pomeni, da bo pri nas skoraj 70.000 obolelih in več kot 200.000 ljudi, ki bodo skrbeli zanje. V svetovnem merilu ocenjujejo porast demence na 78 milijonov obolelih in 294 milijonov ljudi, ki bodo skrbeli za njih. A to še ni vse.

Skrb vzbuja tudi ocena strokovnjakov, da je diagnosticiran le vsak četrti bolnik – tri četrtine ali več jih je doma brez diagnoze –, da v zadnjih letih narašča število tistih, ki za to boleznijo zbolijo pred 65. letom starosti, in da so nekatere vrste demence, dokazano, dedne, npr. podvrsta alzheimerjeve bolezni, ki je vezana na kromosome in se pojavi že pri 40., 50. letih,« pripoveduje sogovornica, ki poudarja, da je poznavanje demence pomembno za celotno družbo. Zato v svoje dobrodelne akcije vključuje tudi predšolske in šolske otroke ter študente, bodoče vzgojitelje in učitelje.

Po prvi dobrodelni akciji Mehek objem, ki tolaži srce, v kateri se je zbralo 978 plišastih igrač, te so razdelili v kar 22 domov za starejše po Sloveniji, se je odločila biti pogumna še enkrat. Organizirala je akcijo zbiranja akrilnih in akvarelnih barv, lesenih barvic, slikarskih platen, risalnih listov, čopičev, palet in lončkov za vodo. Vse to je podarila domovom za starejše, da lahko likovni terapevti z njihovo pomočjo izvajajo likovne delavnice.

Demenca je epidemija sodobnega časa, ki kroji življenje vse več ljudi.

»Napredek bo pri nekaterih bolnikih morda res majhen, a verjamem, da nič manj pomemben.« S pomočjo srčnih posameznikov ji je uspelo omogočiti likovne delavnice v šestih domovih za starejše, akcijo pa načrtuje tudi prihodnje leto.