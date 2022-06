Pred tremi leti je na otoku Mljet skrivnostno izginila takrat 63-letna Domžalčanka Alma Novljan, uspešna podjetnica, ki je leta 1978 z lansiranjem loščila za usnje Blisk, ki smo ga poznali po vsej Jugoslaviji, postavila na noge podjetje Kemplast. Z možem Janezom Novljanom, poročena sta bila 44 let, sta med dopustovanjem na Pelješcu z ladjico obiskala tudi Mljet in se skupaj z nemškim turistom, ki sta ga bežno spoznala na ladji, odpravila po z markacijami označeni planinski poti proti razglednemu hribu Montokuc. Alma je kot navdušena planinka hodila bolj spredaj, mož in Nemec pa za njo. Kmalu ...