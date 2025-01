Poglejte, v katerih slovenskih občinah so zaposleni največ na bolniški

Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) so objavili podatke o tem, v katerih slovenskih občinah v povprečju koristijo največ in v katerih najmanj bolniškega staleža.

Rekorderji so v Črni na Koroškem, saj so tamkajšnji prebivalci v povprečju bolniško odstotni dobrih 36 dni. Skoraj enaki podatki veljajo za občino Grad, sledi jima občina Kranjska Gora, kjer so ljudje v bolniškem staležu povprečno 32,8 dni.

V letu so bili zaradi bolezni najmanj odsotni v občini Hodoš ter v Solčavi. Na tretjem mestu je občina Dobrova - Polhov Gradec. Tam so bili v povprečju bolniško odsotni 16,83 dni.

Kakšno je stanje v vaši občini, lahko preverite na tej povezavi.