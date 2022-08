Poglejte, koliko Slovencev se na dan loči in kako narašča število istospolnih porok

V letu 2021 je bilo spet več porok, saj je leto prej veliko izmed njih preprečila pandemija koronavirusa. Statistični urad Slovenije je objavil točne številke, in sicer je bilo sklenjenih 5.916 zakonskih zvez, v primerjavi z letom prej se je število zvišalo za 13 odstotkov. Sklenjenih je bilo tudi 58 istospolnih partnerskih zvez, tudi njihovo število vsakoletno narašča. Leto prej jih je bilo 47.

Največ porok se je zgodilo v gorenjski in osrednjeslovenski statistični regiji (tri poroke na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v goriški statistični regiji (dve poroki na 1.000 prebivalcev). Za pare, ki so se poročili v letu 2021, je bil najsrečnejši dan 21. avgust. Na ta dan je zakonsko zvezo namreč sklenilo 209 parov. Mesec z največ porokami je bil prav tako avgust. To je bil tudi edini mesec tega leta, v katerem je bilo sklenjenih več kot tisoč zakonskih zvez (1.030). Največ parov se zaobljubi na soboto. Najmanj priljubljen mesec za poroke je bil januar.

Ženini starejši od nevest

Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 36,8 leta, kar je skoraj tri leta več od nevest; povprečna starost teh je bila 34,3 leta.

Sklenjenih več zvez med moškimi kot med ženskami

Istospolno partnersko zvezo je sklenilo 58 parov, od tega 31 moških in 27 ženskih partnerskih zvez.

Na dan kar šest ločitev, konec povprečno po 14 letih

Narašča tudi število razvez. Lani se je ločilo kar 2.322 parov, kar 31 odstotkov več kot leto pred tem. Na dan je bilo razvezanih povprečno šest zakonskih zvez. V Sloveniji se razveže nekaj več kot en par na 1.000 prebivalcev (natančneje 1,1 v letu 2021).

Povprečna starost razvezanih mož je bila 46,9 leta, razvezanih žena pa 44,1 leta. Zakonske zveze teh oseb so se v povprečju končale po 14,1 leta. 38 parov se je razvezalo že v prvem letu zakona.