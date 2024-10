Poglejte, koga je v Belgiji obiskal minister Arčon

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je po dvodnevnem obisku v Luksemburgu v soboto srečal še s slovensko skupnostjo v Belgiji, kjer se je med drugim udeležil prireditve ob 95. obletnici ustanovitve Slovenskega kulturnega društva sv. Barbara. Obisk je sklenil danes v Bruslju s tam živečimi Slovenci.

Minister Arčon se je v soboto mudil v belgijski pokrajini Limburg. Najprej se je ustavil v Genku, kjer se je srečal s predstavniki tamkajšnjega slovenskega kulturnega društva. V njihovih prostorih med drugim vsak ponedeljek poteka dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, ki ga vodi iz Slovenije napotena učiteljica.

Nato se je udeležil še Slovenskega dneva v Maasmechelnu, v okviru katerega je med drugim tamkajšnje Slovensko društvo sv. Barbara praznovalo visoko 95. obletnico delovanja. Podpredsednik vlade Arčon je ob tem društvu podelil priznanje in zahvalo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Tam so že stoletje

Kot so zapisali pri uradu, je rudarska pokrajina Limburg v 30. letih 20. stoletja pritegnila večje število Slovencev, ki so odtlej ohranili stik s slovensko kulturo.

Belgija je prelepa obmorska država. FOTO: Shutterstock

Arčon se je v okviru štiridnevnega obiska pri Slovencih v Luksemburgu in Belgiji danes v Bruslju srečal še s predstavniki tamkajšnje slovenske skupnosti. Dopoldne je tako obiskal Slovenski pastoralni center in se udeležil slovenske maše, zatem pa pozdravil zbrane na slovesnosti ob zaključku razstave Portreti znamenitih Slovencev slikarja Tomaža Perka, so še sporočili iz urada.