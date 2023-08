Poglejte, kaj bo kmalu letelo na slovenskem nebu (FOTO)

Slovenija in Črna gora bosta skupaj nabavili brezpilotne letalne sisteme Belin, proizvajalca C-Astral. Dogovor o sodelovanju na področju vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka sta danes podpisala državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Damir Črnčec in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Črne gore Krsto Perović.

»Gre za prvi primer sklenitve dogovora med Republiko Slovenijo in katero drugo državo za nakup vojaške oborožitve in opreme po modelu vlada vladi, pri katerem bo naša država zagotovila naročeno opremo drugi državi. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je vse pravno-finančne podlage za sklepanje takšnih dogovorov uskladilo z Ministrstvom za finance Republike Slovenije,« so sporočili z Morsa.

Vrednost javnega naročila še ni razkrita.