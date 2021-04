Poglavar nomadov jo je hotel kupiti

Do začetka 80. let prejšnjega stoletja je bil alpinizem predvsem moška dejavnost. Le redka dekleta so si drznila prestopiti v svet vrtoglavih višin in prepadnih sten. Po izjemnih podvigih Pavle Jesih in Mire Marko Debelak lahko na prste ene roke preštejemo ženske, ki so orale ledino slovenskega ženskega alpinizma. Med njimi je Slava Suhač, alpinistka druge povojne generacije, ki je preplezala najtežje smeri. V zgodovino se je zapisala leta 1977, ko se je povzpela na 7350 metrov visok Nošak v Hindukušu v Afganistanu in postavila nov ženski višinski rekord. Pod pretvezo Na Nošaku (7350 m) je ...